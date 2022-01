O Tζοέλ Εμπίντ... πετάει, οδηγεί τους Σίξερς από νίκη σε νίκη και σπάει όλα τα ρεκόρ.

Οι Σίξερς κάνουν εξαιρετικά ματς τον τελευταίο καιρό και αυτό οφείλεται στον Τζοέλ Εμπίντ που τους οδηγεί από νίκη σε νίκη. Ο Καμερουνέζος καθάρισε και τους Πέλικανς, αφού είχε 42 πόντους και 14 ριμπάουντ. Με τον Jojo να κάνει... παπάδες, η Φιλαδέλφεια έχει 12 νίκες και 3 ήττες στα τελευταία 15 ματς, παλεύοντας ακόμα και για την πρώτη τετράδα της Ανατολής.

Ο Εμπίντ έχει σπάσει ορισμένα ρεκόρ με τα πεπραγμένα του τον τελευταίο καιρό. Ο Τζοέλ μέτρησε 4 συνεχόμενα ματς με τουλάχιστον 35 πόντους και 10 ριμπάουντ, όντας ο τέταρτος παίκτης της ιστορίας με τέτοιο σερί από τη σεζόν 1976-77. Μαζί του οι Σακίλ Ο'Νίλ και Άντονι Ντέιβις, ενώ στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Καρλ Μαλόουν με πέντε τέτοια ματς.

Επιπλέον ο ηγέτης των Σίξερς είναι πρώτος σκόρερ για 17ο σερί παιχνίδι, πιάνοντας έναν θρύλο της ομάδας, τον τεράστιο Άλεν Άιβερσον. Πλέον παρέα έχουν το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία του συλλόγου.

Φυσικά ο Καμερουνέζος έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει και το βραβείο του MVP, έχοντα μπει... σφήνα αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Νίκολα Γιόκιτς και Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Joel Embiid has now led all players in scoring in 17 straight games, tying Allen Iverson for the longest streak in 76ers history. H/T @EliasSports pic.twitter.com/cKFWU2npAL

Joel Embiid has his 4th straight game with at least 35 points and 10 rebounds.



He's the 4th player with a streak that long since the 1976-77 merger.



He joins Shaquille O'Neal & Anthony Davis at 4 games.



Only Karl Malone has a longer streak (5 in 1987-88). pic.twitter.com/qCnptnwFDx