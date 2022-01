H συμμετοχή του Άντονι Ντέιβς στο ματς των Λέικερς με τους Χιτ θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή (01:00, 24/1)

Εδώ και περίπου ένα μήνα οι Λέικερς στερούνται ένα από τα κλειδιά στην κατάκτηση τίτλου του 2020 και δεύτερου καλύτερου παίκτη στην ομάδα πίσω από τον ΛεΜπρόν, τον Άντονι Ντέιβις.

Ο Unibrow έχει να πατήσει παρκέ για επίσημη υποχρέωση των λιμνάνθρωπων από τις 18 Δεκέμβρη και την ήττα από τους Τίμπεργουλβς, τότε που είχε τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο.

Είναι πιθανό να επιστρέψει στη δράση στο ματς κόντρα στους Χιτ (01:00, 24/1), αφού η συμμετοχή του κα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Anthony Davis (MCL sprain) is a game-time decision for tomorrow's game vs. Heat pic.twitter.com/Vui8D1e2lT