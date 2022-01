Έγινε του... αντιαθλητικού: Ο ΛεΜπρον έσπρωξε στον αέρα τον Σαγκς και o Χόρτον-Τάκερ τον κατέβασε (vid)

Ο Τζέιλεν Σαγκς είχε μια άτσαλη πτώση κόντρα στους Λέικερς, με τους ΛεΜπρόν και Χόρτον-Τάκερ να ευθύνονται για αυτό.

Στο ματς των Μπακς με τους Μπουλς ο Άλεν χρεώθηκε με flagrant 2 κι αποβλήθηκε για το ύπουλο κατέβασμα στον Καρούσο που έπεσε άτσαλα στο παρκέ. Μια παρόμοια φάση είχαμε και στο ματς των Λέικερς με του Μάτζικ. Ο Σαγκς πήγε να σκοράρει, ωστόσο αρχικά ο ΛεΜπρόν τον έσπρωξε λίγο όταν ο αντίπαλος του ήταν στον αέρα και στη συνέχεια ο Χόρτον-Τάκερ τον κατέβασε.

Ο Σαγκς έπεσε πολύ άτσαλα στο παρκέ και ο διαιτητής χρέωσε με flagrant 1 τον Χόρτον-Τάκερ.

THT got called for a flagrant 1 after this hard foul on Jalen Suggs 😨



