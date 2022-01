Ο Γκρέισον Άλεν έκανε ένα... βρώμικο αντιαθλητικό στον Άλεξ Καρούσο που έπεσε πολύ άτσαλα στο παρκέ.

Οι Μπακς επικράτησαν των Μπουλς με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε άλλο ένα ματς. Πάντως στην αναμέτρηση είδαμε μία από τα πιο βρώμικα φάουλ φέτος στο ΝΒΑ. Ο Άλεξ Καρούσο πήγε να καρφώσει και ο Γκρέισον Άλεν τον κατέβασε με αντιαθλητικό φάουλ. Ο γκαρντ των ταύρων έπεσε πολύ άτσαλα στο παρκέ, όλοι οι συμπαίκτες του έσπευσαν κοντά του να δουν αν χτύπησε, αλλά τελικά γλίτωσε έναν σοβαρό τραυματισμό. Φυσικά ο Άλεν αποβλήθηκε με flagrant 2.

Πάντως σίγουρα αυτό που έκανε ο Άλεν δεν έχει θέση στο μπάσκετ. Ο Γκρέισον που έχει φήμη για dirty plays που κρατά από τότε που αγωνιζόταν στο Duke, όμως τον τελευταίο καιρό, έδειχνε να είχε ηρεμήσει, πριν έρθει η φάση με τον Καρούσο.

Grayson Allen got ejected after this flagrant two on Caruso 😬 pic.twitter.com/HlF6qqZ0rW