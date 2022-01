Και ο Μαρσέλο θέλει να στείλει να στείλει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game του Κλίβελαντ!

Η σχέση των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης (πρώην και νυν) με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μοιάζει εξαιρετική. Μετά τον Σέρχιο Ράμος και ο Μαρσέλο έδειξε, μέσω των social media, τη στήριξή του στον Greek Freak, αφού τον ψήφισε για να πάει στο All Star Game του NBA.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης πρόσθεσε και λίγο... θεατρικό στοιχείο στην επιλογή του. Στην αυλή του σπιτιού και αφού έκανε μερικά κόλπα με μία μπάλα, σούταρε σε μία κενή εστία.

Αστόχησε. Δεν έβαλε γκολ. Αλλά πέτυχε αυτό που ήθελε. Κρεμασμένη στην εστία ήταν μία φανέλα του Αντετοκούνμπο. Την σήκωσε και εξήγησε ότι πάντα πετυχαίνει το στόχο του.

Δείτε το βίντεο:

He’s always on target. Retweet and vote for my man @giannis_an34 to be an NBA All-Star. Vamos!



1 RT = 1 vote@bucks x #NBAAllStar pic.twitter.com/WXKuQCMCBA