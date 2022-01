Ο άσσος της Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε την δική του προτίμηση για το All Star Game και παρότρυνε τον κόσμο να ψηφίσει τον Greek Freak όπως έκανε και εκείνος.

Μετά και τα αποτελέσματα που έγιναν γνωστά από την τρίτη καταμέτρηση για την ψηφοφορία του All Star Game, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι δεύτερος σε ψήφους στην Ανατολή με 5.124.925 πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ, ενώ «φιγουράρει» τέταρτος σε ολόκληρο το ΝΒΑ.

Ο Giannis, όμως, είναι και η επιλογή του Σέρχιο Ράμος, με τον Ισπανό αμυντικό της Παρί Σεν Ζερμέν να δίνει το «σύνθημα» στον κόσμο που τον ακολουθεί να δείξει την αγάπη του στον Αντετοκούνμπο για την μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ.

Δείτε το βίντεο:

⭐️ It’s Double Vote Day for my friend @Giannis_An34, and I want you to get this NBA Champion & All Star MVP the most votes ⭐️



1 RT = 2 Votes@Bucks x #NBAAllStar pic.twitter.com/Xhx7QvOur8