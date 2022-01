Οπαδός των Νικς έβλεπε «The Office» την ώρα του αγώνα με τους Πέλικανς

Οι Πέλικανς έφυγαν με τη νίκη από τη Νέα Υόρκη ενώ ένας οπαδός των Νικς έβλεπε τη σειρά «The Office» κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Madison Square Garden!

Το «The Office» είναι μια αμερικανική τηλεοπτική κωμική σειρά 9 κύκλων και 188 επεισοδίων, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από 8 χρόνια, παρουσιάζοντας την καθημερινή ζωή των υπαλλήλων του παραρτήματος της εταιρίας χαρτιού Ντάντερ Μίφλιν, στο Σκράντον της Πενσυλβάνια.

Η σειρά προβλήθηκε στο NBC από τις 24 Μαρτίου 2005 έως τις 16 Μαΐου 2013 και ήταν βασισμένη στην ομώνυμη βρετανική σειρά του BBC, με χαρακτήρες όπως ο Μάικλ Σκοτ, ο Ντουάιτ, ο Τζιμ, η Παμ, ο Κέβιν και ο Στάνλεϊ που δεν γίνεται να μην ταυτιστεί κανείς μαζί τους.

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν του αγώνα με τους Πέλικανς, ένας οπαδός των Νικς έβλεπε επεισόδια του «The Office», χωρίς ήχο και απογοητευμένος από την εικόνα των Νεοϋορκέζων!

Someone is watching “The Office”without sound or subtitles at the Knicks game, and honestly, I can’t say I blame them pic.twitter.com/5fwepNHl5F