O Nτρέιμοντ Γκριν είναι... κλειδί για τους Ουόριορς και αυτό φάνηκε και κόντρα στους Πέισερς.

Οι Ουόριορς ηττήθηκαν από τους Πέισερς στην παράταση, παρόλο που ο Κάρι έκανε ότι μπορούσε με 39 πόντους και 8 ασίστ. Οι.... πολεμιστές μετρούν πλέον 4 ήττες στα 6 τελευταία ματς και η απουσία του Ντρέιμοντ Γκριν αποδεικνύεται ξανά κομβική.

Ο κορυφαίος αμυντικός των πολεμιστών, δίνει πολλά πράγματα στην ομάδα του, αφού εκτός από την άμυνα, αποτελεί τον vocal leader. Είναι εξαιρετικός στο να κατευθύνει όλους τους παίκτες του στην άμυνα, ελέγχοντας τα πάντα από την τελευταία γραμμή και την κορυφή της ρακέτας.

Το Γκόλντεν Στέιτ τον έχει ανάγκη να επιστρέψει, αφού η ομάδα δείχνει να έχει χάσει την χημεία της, αφού και ο Κλέι Τόμπσον δεν γινόταν να επιστρέψει στα παλιά του standards. Οι Ουόριορς έχουν ρεκόρ 28-6 με Ντρέιμοντ και 4-7 χωρίς εκείνον.

