Γκριν για Μοράντ: «Δεν θα βγει πιο βελτιωμένος, πάει για MVP»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν αποθέωσε τον Τζα Μοράντ για τη σεζόν που πραγματοποιεί.

Πράματα και θάματα κάνει τη φετινή σεζόν ο Τζα Μοράντ, βοηθώντας τους Γκρίζλις να βρίσκονται στην 3η θέση της Δύσης και να εντυπωσιάζουν. Ο Ντρέιμοντ Γκριν μίλησε για τον σταρ του Μέμφις και τόνισε πως θα πρέπει να μπει στην κουβέντα για MVP και όχι για πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν.

«Δεν νομίζω πως ο Τζα θα πάρει το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη. Ας μιλήσουμε για το βραβείο του MVP, να μπει στην κουβέντα. Αυτή είναι η κατηγορία που θα πρέπει να βρίσκεται ο Τζα Μοράντ», ήταν τα λόγια του κορυφαίου αμυντικού των Ουόριορς.

Φέτος ο Μοράντ μετρά 24.7 πόντους, 6.9 ασίστ, 5.8 ριμπάουντ και 24.5 στην αξιολόγηση, μαγεύοντας κάθε βράδυ πάνω στο παρκέ με τη φανέλα των αρκούδων.

.@Money23Green wants @JaMorant in the MVP talks 🗣



(via The Draymond Green Show) pic.twitter.com/Jv4LXI2WzG