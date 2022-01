O Κλέι Τόμπσον πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση από την ημέρα της επιστροφής του στην επικράτηση κόντρα στους Πίστονς και... κοιτάει το Chase Center σαν ευκαιρία.

Μετά ταξίδι των Ουόριορς για τα εκτός έδρας παιχνίδια (1 νίκη σε 4 ματς) -με την απουσία του Γκριν και το πρόβλημα στο χέρι του Κάρι να τους βασανίζει- οι «πολεμιστές» επέστρεψαν «σπίτι» και άλλαξαν τα δεδομένα. Απέναντι στους Πίστονς (102-86) επέβαλαν τον δικό τους ρυθμό από την πρώτη στιγμή και κατάφεραν να διατηρηθούν κοντά στους Σανς στο... κυνήγι της Δύσης με ρεκόρ 32-12.



Ο Κλέι Τόμπσον και ο Στεφ Κάρι θύμισαν κάτι από τα παλιά! Έζησαν και πάλι το φαινόμενο των «Splash Brothers» πάνω στο παρκέ του Chase Center και έδωσαν στο κοινό λόγο να ζητωκραυγάζει. Όμως ο Κάρι έκανε... χώρο για να λάμψει ο συμπαίκτης του.



Η μεγάλη επιστροφή του Τόμσπον μετά από 942 μέρες απουσίας έγινε σε αυτό το γήπεδο απέναντι στους Καβαλίερς και ήταν πανηγυρική.



Παρόλα αυτά, ο Κλέι δυσκολεύτηκε να βρει τα πατήματά του. Είναι λογικό μετά από τέτοιο διάστημα απουσίας. Ο 31χρονος γκαρντ σούταρε με κάτω από 40% εντός παιδιάς και στα 4 παιχνίδια μετά την επιστροφή του.



*39.5% με τους Καβαλίερς

*38% με τους Γκρίζλις

*27.6% με τους Μπακς

*35.7% με τους Τίμπεργουλβς



Και σε κανένα από αυτά δεν ευστόχησε σε περισσότερα από τρία τρίποντα.



Νούμερο που «έπιασε» κόντρα στο Ντιτρόιτ στο πρώτο μισό και μάλιστα με buzzer-beater πίσω από τα 7.25μ. για το 66-38 του ημιχρόνου, προκαλώντας την επική αντίδραση του Κάρι. Μπορεί στο υπόλοιπο του παιχνιδιού να μην άλλαξε ο αριθμός των εύστοχων σουτ από την περιφέρεια, ήταν όμως από κάθε άποψη το καλύτερο ματς από την επιστροφή του.

Klay Thompson with his BEST game since his return! Golden State blew out Detroit!



📊 21 PTS, 4 AST, 3 REB, 2 STL, 6/13 FGM, 3/8 3PM, 6/6 FTM, 1 TOV, 22 MIN, WIN



Klay did a little bit of everything & is getting more & more confident ever game 💪 pic.twitter.com/6RTjpvt6sB