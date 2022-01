Οι Ουόριορς έχουν 5 ήττες στα 7 τελευταία ματς λόγω των απουσιών Κάρι και Γκριν, ενώ ο Κλέι Τόμπσον ζορίζεται στην επιστροφή του.

Ξεκίνησαν εντυπωσιακά οι Ουόριορς, όμως τις τελευταίες εβδομάδες τα πράγματα δεν πάνε καλά για τους πολεμιστές. Το Γκόλντεν Στέιτ που είναι χωρίς Στεφ Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν λόγω τραυματισμών, έχει υποστεί 5 ήττες στα 7 τελευταία ματς και ψάχνει να βρει ρυθμό.

Μέσα σε όλα ο Κλέι Τόμπσον δυσκολεύεται πολύ να βρει ρυθμό στα πρώτα ματς μετά την επιστροφή του από τον σοβαρό τραυματισμό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως ο σουτέρ των Ουόριορς είχε να πατήσει παρκέ από τους τελικούς του 2019 κόντρα στους Ράπτορς και η αποχή τον έχει επηρεάσει.

Ο Κλέι σούταρε με κάτω από 40% εντός πεδιάς και στα 4 παιχνίδια μετά την επιστροφή του. Είχε 39.5% με Κλίβελαντ, 38% με το Μέμφις, 27.6% απέναντι στους Μπακς και 35.7% με Μινεσότα. Επιπλέον σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια δεν έβαλε πάνω από τρία τρίποντα. Είναι όμως μεγάλος παίκτης και όταν πατήσει γερά στα πόδια του και φύγουν οι κακές σκέψεις με τα όσα έζησε λόγω τραυματισμού, μπορεί να κάνει και πάλι τη διαφορά σε μια ομάδα που έχει συνηθίσει σε τίτλους και τελικούς από το 2015 μέχρι και το 2019.

It has been a struggle for Klay Thompson and the Warriors.



Thompson has been held to under 40% FG in each of his 1st 4 games since returning from injury.



The Warriors, who have been without Stephen Curry & Draymond Green, have lost 5 of 7, including at the Timberwolves Sunday. pic.twitter.com/wuKFvsuxno