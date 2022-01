Μία σημαντική απουσία για τους «Πολεμιστές» στο παιχνίδι με τους Τίμπεργουλβς, αφού θα αγωνιστούν χωρίς τον σούπερ σταρ τους.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/01) οι Ουόριορς αντιμετωπίζουν τους Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα, με την αποστολή τους να γίνεται πιο δύσκολη από τα ονόματα που υπάρχουν στο απουσιολόγιο του Στιβ Κερ.

Μετά τον Ντρέιμοντ Γκριν που εξακολουθεί να παραμένει στα «πιτς» από τον τραυματισμό του, ο Στεφ Κάρι δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει στην ομάδα του αφού ταλαιπωρείται από πόνους στο δεξί του χέρι. Κρίθηκε, λοιπόν, προτιμότερο να μην βρεθεί στην αποστολή προκειμένου να το ξεπεράσει.

Ο Κάρι, που οδηγεί τη κούρσα των υποψηφίων για το All Star Game, 26.3 πόντους με 5.4 ριμπάουντ και 6 ασίστ κατά μέσο όρο τη φετινή σεζόν. Μάλιστα, ο μικροτραυματισμός του έγινε εμφανής και στην αναμέτρηση με τους Μπουλς με τον σταρ του Γκόλντεν Στέιτ, ωστόσο, να συνεχίζει το ματς και να καθησυχάζει τους ανθρώπους του κλαμπ.

Steph appeared to tweak his right hand, but remains in the game pic.twitter.com/WjSN8EQTyY