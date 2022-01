Ο σούπερ σταρ των Ουόριορς δίνει το δικό του σόου στον πάγκο βλέποντας τον Κλέι να κάνει το come back.

Ο Κάρι ήταν εκείνος που περίμενε πιο πολύ την επιστροφή του Κλέι Τόμπσον. Βλέποντάς τον να βρίσκει τα πατήματά του στο παρκέ, το χαίρεται με την ψυχή του!

Στην παράσταση με τους Πίστονς, ο Τόμπσον σκόραρε 17 πόντους στο πρώτο μέρος και έδωσε τον ρυθμό, ενώ ήταν εκείνος που έγραψε το σκορ ημιχρόνου με buzzer-beater τρίποντο (66-38). Ο Στεφ ξεκίνησε να πανηγυρίζει πριν καν σουτάρει ο συμπαίκτης του και η συνέχεια είναι απολαυστική...

Δείτε την αντίδραση του Κάρι στο τρίποντο του Τόμπσον:

You love to see it 😎



📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/KiVV042VQM