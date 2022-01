Ο Καϊρί Ιρβινγκ άφησε αιχμές για τον περσινό του τραυματισμό στον αστράγαλο, στην φάση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα play off.

Ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς τραυματίστηκε στο πόδι, στον 4ο αγώνα με τους Μπακς στους περσινούς ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας, με αποτέλεσμα να λείψει από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους άφησε να εννοηθεί πως ο Αντετοκούνμπο τον τραυμάτισε εσκεμμένα.

«Στα play off πέρυσι ο Τζέιμς Χάρντεν τραυματίστηκε. Έπειτα, πήγα για ένα σουτ και ο Γιάννης ήρθε. Το πόδι του έτυχε να βρίσκεται σε αυτό το σημείο;» είπε χαρακτηριστικά.

