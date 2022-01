Ο Καϊρί Ίρβινγκ τοποθετήθηκε ξανά για το θέμα του εμβολιασμού, τονίζοντας ότι πήρε μία απόφαση ζωής.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ φόρεσε ξανά τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς, αφού η ομάδα του αγωνίστηκε εκτός έδρας. Μετά την ήττα απ' τους Κλίβελαντ Καβαλίερς ο γκαρντ των Νετς ρωτήθηκε, ξανά, για το θέμα του εμβολιασμού του και την άρνηση του να κάνει το εμβόλιο.

Ο Ίρβινγκ επανέλαβε ότι είναι απόφαση ζωής, ενώ θέλησε να αποτινάξει τον τίτλο του «πιο διάσημου ανεμβολίαστου αθλητή».

Όσα είπε ο Καϊρί Ίρβινγκ:

«Αυτό προσπαθώ να πω. Έχει ταυτιστεί το θέμα του εμβολιασμού με το μπάσκετ. Τον περισσότερο χρόνο μου τον περνάω μακριά απ' αυτό. Όταν λέω ότι δεν θα κάνω το εμβόλιο, είναι μία επιλογή ζωής. Αλλά για κάποιο λόγο μπλέκεται με το μπάσκετ. Ζω σε έναν αληθινό κόσμο, είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία, αγαπώ να παίζω με τους συμπαίκτες μου, αγαπώ να παίζω για τους Νετς, αλλά πέρασα αρκετό χρόνο μακριά για να τοι σκεφτώ και να το επεξεργαστώ. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι συμφωνούν και άλλο όχι. Προσεύχομαι για την αλλαγή των συνθηκών, όχι μόνο για εμένα, αλλά γι' αυτούς που έχουν χάσει τη δουλειά τους καθημερινά. Δεν είμαι μόνο ένας μπασκετμπολίστας. Είναι λίγο ασεβές να με ρωτάνε κάτι τέτοιο. Δεν είναι μόνο για εμένα. Τι σημαίνει είμαι ο πιο διάσημος ανεμβολίαστος;».

Here's Kyrie Irving's exchange with a reporter who followed up about his vaccination status: pic.twitter.com/dz9N5P5F7Q