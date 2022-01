Χάρντεν για Ίρβινγκ: «Θα του κάνω εγώ το εμβόλιο» (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν θα κάνει τα πάντα για να έχει τον Καϊρί Ίρβινγκ σε όλα τα μας των Νετς. Ακόμη και το εμβόλιο (στον Ίρβινγκ).

Η επιστροφή του Καϊρί Ίρβινγκ, έστω και στα εκτός έδρας ματς, έχει δώσει τη δική της ώθηση στους Μπρούκλιν Νετς.

Η ομάδα του Στιβ Νας έχει τον τρόπο για να ενσωματώσει τον Ίρβινγκ και στους εντός έδρας αγώνες, πληρώνοντας ένα μικρό πρόστιμο ανά παιχνίδι, αλλά μέχρι στιγμής δεν το κάνει. Και ο μοναδικός τρόπος γι' αυτό είναι το εμβόλιο.

«Θα του κάνω εγώ το εμβόλιο», είπε ο Τζέιμς Χάρντεν όταν ρωτήθηκε για τον συμπαίκτη του και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί και στη Νέα Υόρκη, μετά τη νίκη των Νετς στο Σικάγο κόντρα στους Μπουλς.

Is James Harden still holding out hope that Kyrie Irving can play at Barclays Center?



"I'm gonna give him the shot" pic.twitter.com/1tupopQFpT