Νέα δεδομένα για τον Μπολ Μπολ και το μέλλον του, αφού οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως πάει στους Σέλτικς μέσω τριπλής ανταλλαγής με Σπερς και Νάγκετς.

Ο Μπολ Μπολ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει δεύτερο ταξίδι σε διάστημα μερικών ημερών, αφού οι Ντένβερ Νάγκετς τον στέλνουν στους Σέλτικς μέσω της τριπλής ανταλλαγής στην οποία εμπλέκονται και οι Σπερς.

Μετά το deal που χάλασε με τους Πίστονς, όταν 22χρονος φόργουορντ/σέντερ «κόπηκε» στις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε από την ομάδα του Ντιτρόιτ, ευελπιστεί να βρει τον νέο του σταθμό στη Βοστώνη. Τον Μπολ Μπολ θα ακολουθήσει και ο Πι Τζέι Ντόζιερ, ενώ οι Κέλτες στέλνουν τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στους Σπερς, οι οποίοι με τη σειρά τους παραχωρούν τον Μπριν Φορμπς στους Νάγκετς και εξασφαλίζουν ένα pick δεύτερου γύρου από το Ντένβερ στο draft του 2028.

Ντόζιερ και Μπολ Μπολ είναι τραυματισμένοι, με τον πρώτο να μένει εκτός όλη τη σεζόν και τον δεύτερο στα «πιτς» για δύο με τρεις μήνες από εγχείρηση στο πόδι. Ωστόσο σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Σέλτικς δεν έχουν σκοπό να αποχαιρετήσουν τους δύο παίκτες τουλάχιστον πριν την λήξη της περιόδου των ανταλλαγών, που είναι στις 10 Φεβρουαρίου.

San Antonio acquires Denver's 2028 second-round pick in the three-team deal, sources tell ESPN. https://t.co/3pJdbyjSGy