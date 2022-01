Χαλάει η μετακίνηση του Μπολ Μπολ από τους Νάγκετς τους Πίστονς, αφού ο παίκτης δεν κατάφερε να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία.

Λίγες ημέρες μετά την γνωστοποίηση της μετακίνησης του Μπολ Μπολ στους Πίστονς στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τον Ρόντνεϊ ΜακΓκρούντερ, έρχεται και το... ναυάγιο αυτής της συμφωνίας.

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες ο 22χρονος φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος ευελπιστούσε να βρει περισσότερα λεπτά στο παρκέ στον νέο του σταθμό, «κόπηκε» στις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε από την ομάδα του Ντιτρόιτ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Θυμίζουμε πως ο Μπολ Μπολ, γιος του αείμνηστου Μανούτε Μπολ, είχε επιλεγεί στο Νο44 του draft το 2019 από τους Ντένβερ Νάγκετς και έκτοτε αγωνίστηκε σε 53 ματς του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 2,7 πόντους και 1,2 ριμπάουντ ανά 6,2 λεπτά συμμετοχής.

