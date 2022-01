Ουίζαρντς: Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, head coach κόντρα στους Σίξερς

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ Τζόζεφ Μπλερ θα κάτσει στον πάγκο των Ουίζαρντς ως head coach κόντρα στους Σίξερς.

Ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στους Ουίζαρντς, αφού μέλη της ομάδας έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Για αυτό το λόγο τον ρόλο του head coach της ομάδας κόντρα στους Σίξερς θα παίξει ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ Τζόζεφ Μπλερ που έπαιξε στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, το 2000-01.

Για τους πρωτευουσιάνους είναι εκτός ο head coach Ουές Ανσέλντ τζούνιορ και ο βοηθός του, Πάτ Ντιλέινι, αφού μπήκαν στο πρωτόκολλο κορονοϊού. Στο coaching staff της Ουάσινγκτον βρίσκεται και ο θρύλος του Παναθηναϊκού, Μάικ Μπατίστ.

Acting Head Coach Pat Delany has entered the NBA’s health and safety protocols.



Assistant Coach Joseph Blair will assume acting head coaching duties beginning with today’s game against Philadelphia. pic.twitter.com/UusW2tnmz9