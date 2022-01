Ουέστμπρουκ: 2.122 μέρες και 407 ματς από την τελευταία φορά χωρίς λάθος

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ επιτέλους τα κατάφερε και ολοκλήρωσε ματς χωρίς λάθος μετά τον Μάρτη του 2016.

Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που δίνει τα πάντα στο παρκέ και φημίζεται για την ενέργεια που βγάζει, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει αδυναμίες. Μία από αυτές για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι και τα πολλά λάθη που κάνει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αρκετός κόσμος τον έχει αποκαλέσει «μηχανή λαθών» και όχι άδικα, αφού ο υπέρμετρος ενθουσιασμός πολλές φορές του κάνει κακό.

Είναι τόσο σπάνιο να τελειώσει ένα ματς με 0 λάθη και αποτελεί είδηση. Όμως ο Russ μετά από πολλά χρόνια, τα κατάφερε και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Κινγκς χωρίς λάθος.

Ο γκαρντ των Λέικερς είχε να το πετύχει αυτό από τις 14 Μάρτη 2016 και μια νίκη των Θάντερ επί των Μπλέιζερς με 128-94. Έτσι ο Brodie έμεινε χωρίς λάθος για πρώτη φορά μετά από 407 ματς και 2.122 μέρες. Φέτος είναι δευτερος σε λάθη στο ΝΒΑ με 4.8 πίσω από τον Τζέιμς Χάρντεν που έχει 4.9.

Last time Russell Westbrook did not have a turnover was March 14, 2016 👀 Brodie is silencing a lot of haters right now 😤 pic.twitter.com/CEh4pXZcC2

Russell Westbrook finished Tuesday with 0 turnovers vs Kings.



It was the first time since March 14, 2016 that he did not record a turnover in a game.



That snaps a 407-game streak with a turnover, which was the longest since turnover tracking started in 1977-78. pic.twitter.com/OaN0f8Lxjm