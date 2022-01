Ο σταρ των Σανς διανύει ακόμα μια εξαιρετική σεζόν και είναι μπροστάρης στην προσπάθεια της ομάδας του που δεσπόζει στο ΝΒΑ με το καλύτερο ρεκόρ.

Ξέρει, έχει μάθει και συνεχίζει να μαθαίνει να βρίσκει τον τρόπο να ξεκλειδώνει την ομάδα του. Συνήθως με τις δικές του πλάτες, ωστόσο η λάμψη του παραμένει… ταπεινή λόγω του χαρακτήρα του. Ο Ντέβιν Μπούκερ είναι ο σταρ που χρειάζονται οι Σανς και απολαμβάνει μία ακόμη σεζόν μπασκετικής εξέλιξης.



Ακόμα και αν ο Σακίλ Ο’Νιλ δεν μπορεί να θεωρήσει το Φοίνιξ ως φαβορί για τους τελικούς του ΝΒΑ, η πορεία των «ήλιων» μέχρι στιγμής βρίσκεται σε μόνιμη… Ανατολή, αφού σε 42 αναμετρήσεις καταγράφουν το μεγαλύτερο ρεκόρ στη διοργάνωση με 33 νίκες και 9 ήττες.



Στο τελευταίο ματς απέναντι στους Πίστονς, ο «D.Bοοk» έβαλε ακόμη μία 30άρα στο ενεργητικό του με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ και δήλωσε «παρών» όταν η ομάδα του χρειάστηκε να ξεκολλήσει στο σκορ. Χαρακτηριστικό είναι ότι από όταν επέστρεψε από τον τραυματισμό του τον Δεκέμβρη, σε 13 αναμετρήσεις έχει δει αυτό το «30» στην στατιστική του 5 φορές με πιο τρανό παράδειγμα τους 38 κόντρα στους Θάντερ. Εκεί όπου έσπασε το… φράγμα των 10.000 πόντων και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ αρχισκόρερ.



Πρόκειται για ένα από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ της Λίγκας που θα βρει την ευκαιρία να σε… εκτελέσει με χίλιους τρόπους και σημειώνει φέτος 23.9 πόντους μέσο όρο με 40.9% στο τρίποντο, ενώ μαζεύει 5.3 ριμπάουντ και μοιράζει 4.4 ασίστ. Χτίζει χαρακτήρα και βελτιώνεται συνεχώς με τους Σανς να έχουν το τρένο στις ράγες για δεύτερη σερί σεζόν.

Στην 7η σεζόν του στο ΝΒΑ έχει έρθει αρκετές φορές στη δύσκολη θέση να απαντήσει σε όσους βάζουν το όνομά του δίπλα από εκείνο του Κόμπι Μπράιαντ. Ο Μπούκερ δεν έκρυψε ποτέ πως μεγάλωσε με το συγκεκριμένο πρότυπο και δεν θα ήταν, άλλωστε, εφικτό αφού η κινησιολογία του στο παρκέ είναι σε μεγάλο μέρος βγαλμένη από το ρεπερτόριο του Black Mamba.



«Πάντα απολαμβάνω τα social media, ειδικά όταν λένε καλά πράγματα για μένα. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι ότι ο κόσμος ακόμα με συγκρίνει με τον Κόμπι Μπράιαντ. Τους είπα και στα playoffs να σταματήσουν να φέρνουν τη Mamba Mentality στην επιφάνεια. Mε εμπνέει ο Κόμπι και η Μamba Mentality, αλλά δεν είμαι ο Κόμπι»…

I asked Devin Booker about the hate he got online for the fun with The Raptor.



Only problem he has with the online discourse is being compared to Kobe Bryant or hearing Mamba Mentality attached to him.



"I'm inspired by Kobe Bryant and Mamba Mentality but I am not Kobe Bryant." pic.twitter.com/cigcypZSCq