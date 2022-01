Σε ένα απίθανο περιστατικό πρωταγωνίστησαν ο Ντέβιν Μπούκερ και η μασκότ των Ράπτορς.

Μπορεί το ματς των Ράπτορς με τους Σανς να ήταν κεκλεισμένων των θυρών, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον σταρ των ήλιων, Ντέβιν Μπούκερ να έχει τα παράπονα.

Όταν ο ηγέτης του Φοίνιξ πήγαινε να σουτάρει βολές, η μασκότ του Τορόντο έκανε τα δικά της πίσω από τη μπασκέτα και τον αποσπούσε. Ο Μπούκερ ενοχλήθηκε τόσο πολύ που έφτασε στο σημείο να παραπονεθεί στους διαιτητές και έτσι εκείνοι έστειλαν τη μασκότ πιο μακριά να κάτσει για να μην πειράζει τον Ντέβιν.

Σίγουρα από τα περιστατικά που σπάνια συναντάς σε ένα ματς μπάσκετ. Και να θυμίσουμε σε κεκλεισμένων των θυρών ματς.

Δείτε τι έγινε

Devin Booker upset that the Raptors mascot, the only fan in the building, is behind the hoop distracting him with the game on the line. Refs send him to timeout in the corner. pic.twitter.com/F9zLGPPD5D