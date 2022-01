Trash talking Ντόντσιτς σε Βάγκνερ: «Ποιος στο διάολο είσαι εσύ;» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση του Μο Βάγκνερ.

Ο Γερμανός πανηγύρισε έντονα μπροστά στον Σλοβένο σταρ, θέλοντας να τον πικάρει, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς δεν μάσησε. Ο σταρ των Μάβερικς κατευθύνθηκε απειλητικά προς το μέρος του έτοιμος για τσαμπουκά και φώναξε «ποιος στο διάολο είσαι;». Στη συνέχεια του έκανε και κίνηση να σταματήσει να κλαίει. Στα του ματς το Ντάλας πήρε τη νίκη.

"Who the f--k are you?"



Luka trash-talking Moe Wagner 👀 pic.twitter.com/GMyj8Rp5zS