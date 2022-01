Ο Λούκα Ντόντσιτς μας έδειξε ότι είναι μάγος κόντρα στους Γκρίζλις.

Οι Μάβερικς επικράτησαν των Γκρίζλις και τους έσπασαν το σερί 11 νικών, σε ένα ματς που ο Λούκα Ντόντσιτς έφτασε τα 40 triple double στην καριέρα του στο Ντάλας και έχει ακριβώς όσα όλοι οι υπόλοιποι παίκτες μαζί στην ιστορία της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια του ματς θέλησε να κάνει τα κόλπα του και έτσι έβγαλε μια τρομερή ασίστ πίσω από την πλάτη ανάμεσα σε Άνταμς και Μπειν, κάτι που επέτρεψε στον Πάουελ να καρφώσει εντυπωσιακά.

Απολαύστε τη φάση

Luka had Mavs fans in a tizzy with this pass against the Grizzlies 🌀 Dončić with a triple-double as Dallas snap Memphis' 11-game win streak 😏 pic.twitter.com/EdPy8gfLvO