Σε μια τρομερή επίδοση έφτασε ο Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στους Γκρίζλις.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε κέφια, έκανε triple double κόντρα στους Γκρίζλις και σταμάτησε το νικηφόρο σερί τους στα 11 παιχνίδια.

Ο Σλοβένος μπορεί να μην βρίσκεται πολλά χρόνια στο Ντάλας, αλλά έχει καταφέρει να γράψει ήδη το όνομα του μ χρυσά γράμματα στην ιστορία του franchise, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Πλέον μπορεί να νιώθει υπερήφανος και για άλλον έναν λόγο. Απέναντι στις αρκούδες έφτασε τα 40 triple double στην καριέρα του με τους Μάβερικς. Και ισοφάρισε όσα triple double έχουν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες μαζί στην ιστορία του Ντάλας. Τα 40 από τα 80 triple double της ιστορίας της ομάδας ανήκουν στο χαρισματικό παιδί από τη Σλοβενία.

Τέλος χρειάστηκε 226 ματς για να φτάσει τα 40 triple double και είναι ο δεύτερος γρηγορότερος, αφού ο θρύλος Όσκαρ Ρόμπερτσον, γνωστός και ως Mr. Triple Double το είχε κάνει στα 92. Ο Ντόντσιτς δεν σταματά να τρελαίνει κόσμο και φέτος.

There have been 80 triple-doubles in Mavericks franchise history. Here's the breakdown:



Luka Doncic: 40

Everyone else: 40



This is Luka's 226th career game, the 2nd-fewest games to reach 40 triple-doubles in NBA history (Oscar Robertson, 92 games). pic.twitter.com/hcKIynT2zE