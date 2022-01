Στο front office των Καβαλίερς ο Καλδερόν

Ο Χοσέ Μανουέλ Καλδερόν είναι έτοιμος για τον νέο ρόλο στην καριέρα του καθώς θα βρεθεί σε διοικητικό πόσο στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

O 41χρονος, παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, επιστρέφει στο Κλίβελαντ ύστερα από τη σεζόν 2017-18, όταν και βρέθηκε συμπαίκτης με τον Λεμπρόν Τζέιμς! Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα βάλει την αθλητική του περιβολή, αλλά το κοστούμι.

Ο Χοσέ Μανουέλ Καλδερδόν θα πάρει θέση στο front office των Καβαλίερς ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως μέλος του ΝΒΡΑ, του οργάνου των παικτών του ΝΒΑ. Ο Ισπανός μέτρησε 895 παιχνίδια στο ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 8,9 πόντους, 5,8 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ.

Τη φανέλα των Καβς φόρεσε σε 57 ματς της σεζόν 2017-18 έχοντας αντίστοιχα 4,5 πόντους, 2,1 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ σε κάθε ματς.

The Cleveland Cavaliers are hiring Jose Calderon to a front office role, sources tell ESPN. Calderon played 14 years in the NBA and on four Spanish Olympic teams. He most recently worked for the NBPA upon his 2019 retirement as a player.