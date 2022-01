Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε άλλο ένα show κόντρα στους Ουόριορς και το Gazzetta στέκεται στα... όργια του στα 9 τελευταία ματς.

Οι Μπακς... καθάρισαν άνετα και τους Ουόριορς, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός και τα έκανε όλα, μοιράζοντας θέαμα.

Είχε 30 πόντους 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ, πετυχαίνοντας triple double και φτάνοντας τον GOAT Μάικλ Τζόρνταν στην συγκεκριμένη κατηγορία. Βοήθησε τα ελάφια να πάνε στο 27-17 και τελείωσε την αναμέτρηση με 8/12 βολές, 11/15 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 μπλοκ σε 30 λεπτα. Έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης με 2 triple double 30άρες σε 30 λεπτά ή λιγότερα στις τελευταίες 40 σεζόν.

Giannis is the first player with multiple 30-point triple-doubles in 30 minutes or less in the last 40 seasons.



30 PTS | 12 REB | 11 AST | 3 BLK | 65% FG pic.twitter.com/7BIDhBs8q3