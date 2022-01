Σύμφωνα με πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένταση υπήρξε ανάμεσα σε Χάρελ και Κάλντγουελ-Πόουπ όσο κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια της ομάδας στο ημίχρονο με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των πιο ψύχραιμων.

Οι Ουίζαρντς αντιμετώπισαν τους Θάντερ για την συνέχεια της δράσης του ΝΒΑ, ωστόσο ένα περιστατικό από τα... ενδότερα της ομάδας είναι αυτό που κάνει την εμφάνιση του για να «ταράξει τα νερά».

Με βάση τις πληροφορίες που ήρθαν στο προσκήνιο από τον έμπειρο δημοσιογράφο Σαμς Τσαράνια, άναψαν τα αίματα μεταξύ του Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ και του Μόντρεζλ Χάρελ στον δρόμο για τα αποδυτήρια της Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Ως αφορμή, φέρεται η αναστάτωση του... ψηλού της ομάδας για μία πάσα που δεν του έδωσε ο Πόουπ λίγο πριν λήξει το πρώτο μέρος.

Μερικές... κουβέντες αργότερα και με τους δύο να μην μπορούν να σταματήσουν να ανταλλάσουν γαλλικά, χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων συμπαικτών τους προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και οι δυο τους να βγουν ξανά στο παρκέ και να συνεχίσουν τον αγώνα τους κανονικά.

