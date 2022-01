Προς... την πόρτα της εξόδου από το Κλίβελαντ βρίσκεται ο θηριώδης σέντερ Τάκο Φολ προκειμένου οι Καβαλίερς να προσφέρουν two-way συμβόλαιο στον Μπράντον Γκούντγουιν.

Όπως... τιτίβισε σχετικά ο δημοσιογράφος Σαμς Τσαράνια, οι Καβαλίερς πρόκειται να αποδεσμεύσουν τον Τάκο Φολ με σκοπό να «δεσμεύσουν» με two-way συμβόλαιο στον Μπράντον Γκούντγουιν καλύπτοντας μία θέση στα γκαρντ.

Ο ύψους 2.29 θηριώδης σέντερ των Καβς, έχει αγωνιστεί σε 11 παιχνίδια φέτος με την φανέλα της ομάδας έχοντας 1.1 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.2 ασίστ κατά μέσο όρο. Η ομάδα, λοιπόν, προσφέρει μία θέση στον 26χρονο Γκούντγουιν που σε 3 αναμετρήσεις μετρά 7.3 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ ανά αγώνα.

Μάλιστα, έχει εμπειρία στο ΝΒΑ από τη σεζόν 2018/19 όταν και εντάχθηκε στο ρόστερ των Νάγκετς, ενώ επόμενος σταθμός του ήταν οι Ατλάντα Χοκς.

The Cleveland Cavaliers are waiving two-way center Tacko Fall and signing guard Brandon Goodwin to a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium.