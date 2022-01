Τόμας για Ντουράντ: «Είπα στον Κέβιν να τελειώσει το παιχνίδι, μου έδωσε τη μπάλα... και το έκανα» (vid)

Ο 20χρονος Τόμας ήταν ο πρωταγωνιστής στην νίκη επί των Σπερς και αποκάλυψε το τί τον οδήγησε να πάρει εκείνος το τελευταίο σουτ της αναμέτρησης.

Μπορεί ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Κέβιν Ντουράντ να... τράβηξαν την ομάδα τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ωστόσο την συγκεκριμένη αναμέτρηση έμελλε να κρίνουν δύο rookies, με τον Τζόσουα Πρίμο να στέλνει τις δύο ομάδες στην παράταση και τον Καμ Τόμας να δίνει τη νίκη στους Νετς (121-119) με το εύστοχο σουτ το 1.7'' πριν το τέλος.

Μετά την λήξη του αγώνα, ο Τόμας παραχώρησε δηλώσεις και αποκάλυψε την προτροπή του στον Ντουράντ που του γύρισε... μπούμερανγκ. Συγκεκριμένα, είπε: «Είπα στον Κέβιν να τελειώσει το ματς. Εκείνος μου έδωσε την μπάλα και... είπα θα το κάνω!»

Ο πιτσιρικάς των Νετς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ στα περίπου 30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

"I told Kevin ... End the game. So he gave it to me, so I said I'll do it."



—Cam Thomas pic.twitter.com/kYDB0kjxlb