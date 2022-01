Ο τεχνικός των Μέμφις Γκρίζλις εντάχθηκε στο πρωτόκολλο ασφαλείας κι ως εκ τούτου θα απουσιάσει από τα προσεχή ματς της ομάδας του.

Όπως μετέδωσε ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 37χρονος head coach των Γκρίζλις μπήκε στο πρωτόκολλο του κορονοϊού κι έγινε ο 14ος προπονητής του ΝΒΑ που εντάσσεται σε αυτό.

Όπερ σημαίνει πως ο νεαρός τεχνικός θα απουσιάσει από τα προσεχή παιχνίδια της ομάδας του, αρχής γενομένης από το αποψινό (22:30) κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι Γκρίζλις προέρχονται από τη νίκη επί των Ντιτρόιτ Πίστονς με 118-88 και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 4η θέση της κατάταξης στην Δυτική Περιφέρεια με ρεκόρ 26-14.

