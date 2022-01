Με χαρακτηριστική ανάρτηση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ απένειμε κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν την Παρασκευή (7/1) την... διπλή ψήφο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όπως είναι γνωστό το φετινό All Star Game θα διεξαχθεί θα διεξαχθεί στο Κλίβελαντ αλλά -και σε αντίθεση με πέρυσι- δεν θα ισχύει η επιλογή των ομάδων από τους παίκτες με τις περισσότερες ψήφους στις δύο περιφέρειες. Το All Star Game επιστρέφει στην παλιά του μορφή με τον αγώνα της Ανατολής κόντρα στη Δύσης.

Μετά την πρώτη καταμέτρηση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην 3η θέση με 2.145.835 ψήφους, πίσω από τους Στεφ Κάρι (2.584.623 ψήφοι) και Κέβιν Ντουράντ (2.360.435 ψήφοι). Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έκανε τη δική της παρέμβαση και απένειμε ειδικό κάλεσμα να ψηφίσουν όλοι τον Έλληνα σούπερ σταρ, ειδικά την Παρασκευή (7/1) όπου η ψήφος μετράει για διπλή!

Παράλληλα έστειλε και τις ευχές της για την ονομαστική εορτή του Γιάννη.

We want to see #GiannisAntetokounmpo play in the All-Star Game #NBAAllStar



Vote via Twitter 🗳

Today counts for 2✌#HappyNameDay @Giannis_An34 pic.twitter.com/WuHze2SKU9