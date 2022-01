Η πρώτη καταμέτρηση στην ψηφοφορία του All Star Game φέρνει πρώτο στη Δύση τον Στεφ Κάρι και στην Ανατολή τον Κέβιν Ντουράντ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι 2ος στην Ανατολή και 3ος στο ΝΒΑ! Στην 4η θέση ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ο Στεφ Κάρι οδηγεί την κούρσα στη Δύση. Και ο Κέβιν Ντουράντ στην Ανατολή. Το δίδυμο των αρχηγών τo 2019 και το 2020 (ΛεΜπρόν-Γιάννης) αισθάνεται απειλή! Με τον Τζέιμς να είναι ο ένας από τους δύο «κάπτεν» και στο All Star Game του 2021 στην Ατλάντα.

Η πρώτη καταμέτρηση των ψήφων του All Star Game που θα γίνει στο Κλίβελαντ, φέρνει τον Στεφ Κάρι να έχει 2.584.623 ψήφους (1ος στο ΝΒΑ) και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς 2.018.725 (4ος στο ΝΒΑ)!

Στην Ανατολή η μάχη είναι ανάμεσα στον Κέβιν Ντουράντ (2.360.435) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (2.145.835), με τον απίθανο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να βρίσκεται στην 3η θέση της Ανατολής με 1.487.598 ψήφους.

Στη Δύση, την πρώτη πεντάδα παικτών συμπληρώνουν οι Νίκολα Γιόκιτς (1.649.80-9), Πολ Τζόρτζ (1.072.591) και Άντριου Ουίγκινς (933.355). Έκπληξη προκαλούν οι (μόλις) 787.690 ψήφοι του Λούκα Ντόντσιτς.

Ενώ στην Ανατολή, χωρίς να υπάρχουν άλλοι παίκτες των Μπακς, τον KD, τον Giannis και τον ΝτεΡόζαν, πλαισιώνουν οι Τζοέλ Εμπίντ (1.236.060) και Τζέιμς Χάρντεν (892.065).

Πέρσι αρχηγοί είχαν «εκλεγεί» οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ. Η επόμενη καταμέτρηση θα ανακοινωθεί στις 13 Ιανουαρίου.

