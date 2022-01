Ντουράντ-Ίρβινγκ-Χάρντεν: Σαν να μην πέρασε μια μέρα για την μαγική τριάδα

Η μαγική τριάδα των Νετς (Ίρβινγκ, Ντουράντ, Χάρντεν) έπαιξε παρέα μετά από καιρό και έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Uncle Drew θα κρίνει τα πάντα.

Οι Νετς είδαν τον Κάιρι Ίρβινγκ να επιστρέφει στη δράση μετά από καιρό και έπαιξε το πρώτο ματς του μέσα στη σεζόν, ενώ δεν απάντησε για το αν θα εμβολιαστεί.

Το Μπρούκλιν επιτέλους είδε και πάλι να συνεργάζεται στο παρκέ η φοβερή τριάδα που έχει αποτελούμενη από του Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν και Κάιρι Ίρβινγκ. Μια τριάδα που δημιουργήθηκε για να πετύχει ότι δεν κατάφερε πέρυσι, δηλαδή να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Από το πρώτο ματς φάνηκε ξανά τι κερδίζουν οι Νετς όταν βρίσκονται και οι τρεις παρέα στο παρκέ. Είχε λείψει όλη αυτή η ποιότητα που ξεχειλίζει. Όταν ήταν στην ίδια πεντάδα κόντρα στους Πέισερς (17 λεπτά) οι Νετς έβαλαν 16 παραπάνω πόντους από την Ιντιάνα, ενώ στα υπόλοιπα 31 λεπτά, οι Πέισερς ήταν στο +8. Κάτι που μαρτυρά πολλά.

In 17 minutes with Kevin Durant, James Harden and Kyrie Irving on the floor last night, the Nets outscored the Pacers by 16 points.



Brooklyn was outscored by 8 points in the other 31 minutes of the game. pic.twitter.com/bReuGBvx3x