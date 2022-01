Κιντ σε Νοβίτσκι: «Σου δίνουμε 10ήμερο συμβόλαιο! Θα γύριζες»; (vid)

Ο Τζέισον Κιντ πρότεινε αστειευόμενος 10ήμερο συμβόλαιο στον Ντιρκ Νοβίτσκι μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς των Μάβερικς που βρέθηκαν στο γήπεδο για να δουν τη φανέλα με το #41 να αποσύρεται. Η απολαυστική αντίδραση του Γερμανού!

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι και ο Τζέισον Κιντ πανηγύρισαν μαζί το πρωτάθλημα του 2011. Τότε που οι Μάβερικς πήγαν κόντρα στα προγνωστικά και υπέταξαν τους Χιτ των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Ουέιντ και Κρις Μπος, πανηγυρίζοντας τον τίτλο με 4-2 νίκες στη σειρά με τους Big-3 του Μαϊάμι.

Πλέον ο Νοβίτσκι εκτελεί χρέη ειδικού συμβούλου στους Μάβερικς και σύντομα θα δει το άγαλμά του με το κλασικό one-legged fadeaway έξω από το γήπεδο όπου αγωνίστηκε από το 1988 ως το 2019. Εκεί όπου βρίσκεται πλέον η φανέλα με το νούμερο #41 που αποσύρθηκε σε μια πολύ όμορφη τελετή στο περιθώριο του αγώνα με τους Ουόριορς.

Όταν, λοιπόν ο Κιντ πήρε το μικρόφωνο για να μιλήσει για τον πρώην συμπαίκτη του, έκανε ένα πολύ απλό ερώτημα! «Μια γρήγορη ερώτηση... Σου δίνουμε 10ήμερο συμβόλαιο... Θα γύριζες»; Το γήπεδο... σηκώθηκε στο πόδι, με τον Νοβίτσκι να χαμογελά και να απορρίπτει... ευγενικά την πρόταση.

Jason Kidd offered Dirk Nowitzki a 10-day contract with the Mavericks during Dirk’s No. 41 jersey retirement 😂



Dirk shook it off & said no 😂💀 pic.twitter.com/vFvkzzu5BP