Οι Μάβερικς απέσυραν τη φανέλα του Νοβίτσκι, ετοιμάζουν και άγαλμα (vids)

Το νούμερο 41 του τεράστιου Ντιρκ Νοβίτσκι κοσμεί πλέον τον ουρανό του «American Airlines Center», ο Τζέισον Κιντ τον ρώτησε αν είναι έτοιμος για 10ήμερο συμβόλαιο ενώ ο Μαρκ Κούμπαν αποκάλυψε το άγαλμα του Γερμανού που θα στηθεί έξω από το γήπεδο!

Είναι ο κορυφαίος παίκτης που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα των Μάβερικς και ένας εκ των καλύτερων Ευρωπαίων στην ιστορία του ΝΒΑ -για πολλούς, ενδεχομένως ο καλύτερος.

Σε μια υπέροχη τελετή στο Ντάλας, οι Μάβερικς απέσυραν τη φανέλα του Ντιρκ Νοβίτσκι στον ουρανό του «American Airlines Center» μετά από το τέλος του αγώνα με τους Ουόριορς όπου επικράτησαν με 99-82.

Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά... Ένας μύθος του παγκοσμίου μπάσκετ που πήρε από το χεράκι τους Μάβερικς και τους οδήγησε στο πρωτάθλημα απέναντι στους Big-3 του Μαϊάμι, τους ΛεΜπρόν-Ουέιντ-Μπος. Από το 1998 μέχρι και το 2019 πιστός στους Μάβερικς. Πάντα εκεί για να τους βοηθήσει και πλέον ειδικός σύμβουλος της ομάδας.

Στο γήπεδο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ ενώ ο Νοβίτσκι έζησε τη στιγμή μαζί με τους συμπαίκτες του στο πρωτάθλημα του 2011, τους Τάισον Τσάντλερ, Πέτζα Στογιάκοβιτς, Τζέι Τζέι Μπαρέα και τον Τζέισον Κιντ.

Μάλιστα ο Κιντ ρώτησε τον Νοβίτσκι αν είναι έτοιμος για 10ήμερο συμβόλαιο ενώ ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς, Μαρκ Κούμπαν αποκάλυψε τη μικρογραφία του αγάλματος που θα στηθεί έξω από το γήπεδο και παρουσιάζει τον Νοβίτσκι στο κλασικό one-legged fadeaway!

Dirk Nowitzki is getting his own statue outside American Airlines Center! 🔥🐐 pic.twitter.com/MrJsGngHYb January 6, 2022