Ο Ζάιον Ουίλιαμσον συνεχίζει την αποθεραπεία του στο δεξί πόδι του, μακριά από τη Νέα Ορλεάνη.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν έχει αγωνιστεί στη φετινή σεζόν. Και δεν προβλέπεται να το κάνει στο σύντομο μέλος.

Αυτή τη στιγμή έχει καλύψει σχεδόν το μισό από το προβλεπόμενο διάστημα της πρόσθετης απουσίας του. Στα μέσα Δεκεμβρίου ο Ζάιον έκανε βιολογική ένεση στο δεξί πόδι του, προκειμένου να προκαλέσει μεγαλύτερη αποκατάσταση, έπειτα από την επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε το καλοκαίρι.

«Το μπάσκετ σημαίνει τα πάντα για μένα και είμαι ευγνώμων στον οργανισμό των Πέλικανς και σε όλους όσους με περιβάλλουν με αγάπη και υποστήριξη σε αυτό το ταξίδι - την οικογένεια, τους φίλους, τους συμπαίκτες, τους προπονητές, το επιτελείο, τους φιλάθλους και όσους με στήριξαν και με υποστήριξαν όταν το χρειάστηκα περισσότερο», ανάφερε σε δήλωσή του ο Ζάιον.

Σύμφωνα με τους Πέλικανς, η αποθεραπεία του συνεχίζεται μακριά από τη Νέα Ορλεάνη, στην πoλιτεία του Όρεγκον, με το επιτελείο της ομάδας να έχει την εποπτεία.

