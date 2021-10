Ζάιον Ουίλιαμσον: Αγνώριστος, πασχίζει να κάνει ασκήσεις ρουτίνας (vid)

Η κουβέντα γύρω από τα (πολλά) κιλά του Ζάιον Ουιλιαμσον αναμένεται να ανοίξει ξανά, μετά το βίντεο από τις ασκήσεις που έκανε πριν το ματς των Πέλικανς με τους Νικς.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον αρκείται να παρακολουθεί τις αναμετρήσεις των Πέλικανς από την άκρη του πάγκου. Η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το καλοκαίρι, δεν του επιτρέπει ακόμη να αγωνιστεί.

Μόνο που η επούλωση του τραύματος, φαίνεται να είναι το ένα απ' τα προβλήματα του Ζάιον. Το μικρότερο. Το άλλο είναι τα κιλά του. Πριν από μερικές ημέρες, το Bleacher Report ανέφερε ότι ζύγισε 136 κιλά, στην έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας του.

Πριν το ματς των Πέλικανς με τους Νικς, ο Ουίλιαμσον βγήκε στο παρκέ για μερικές ασκήσεις. Και η εικόνα του δεν θύμιζε σε τίποτα τον Ζάιον της περασμένης σεζόν.

My first time back in the gym after a vacation pic.twitter.com/OdzFRsog3J