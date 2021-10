Ζάιον Ουίλιαμσον: Ζύγιζε 136 κιλά στην έναρξη της προετοιμασίας

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν διανύει τις καλύτερες ημέρες της μικρής καριέρας του. Είναι νοκ άουτ με τραυματισμό και φαίνεται να έχει φτάσει στα 136 κιλά!

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν αναμένεται να αγωνιστεί με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς τουλάχιστον για τις επόμενες 10 ημέρες. Η επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε για να διορθώσει ένα πρόβλημα στο πόδι, τον κρατάει εκτός παρκέ.

Μόνο που δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Σύμφωνα με το Bleacher Report, όταν ο ύψους 1.98 Ζάιον εμφανίστηκε για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων των Πέλικανς ζύγιζε 136 κιλά!

Στην αμερικανική μονάδα μέτρησης, τα pounds, φαντάζει ακόμη πιο εντυπωσιακό (300). Αλλά αυτό δεν αλλάζει το βάρος του.

Μία φωτογραφία από τη Media Day, η οποία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει τον περσινό και τον φετινό... υπέρβαρο Ζάιον, ίσως να είναι και προϊόν Photoshop. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως τα τελευταία δύο χρόνια τα κιλά του Ουίλιαμσον αποτελούν θέμα συζήτησης.

Zion Williamson reportedly reached ‘north of 300 pounds’ this offseason, per @JakeLFischer pic.twitter.com/vLu4bX4Cws