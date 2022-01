Ο Τζοέλ Εμπίντ και ο Ντόνοβαν Μίτσελ αναδείχθηκαν παίκτες του μήνα για τον Δεκέμβριο σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα.

Ο Δεκέμβριος ολοκληρώθηκε, ώρα για τα μηνιαία βραβεία του ΝΒΑ! Καλύτερος παίκτης στην Ανατολή αναδείχθηκε ο Τζόελ Εμπίντ, οδηγώντας τους Φιλαντέλφια 76ερς σε ρεκόρ 8-6. Τα στατιστικά του σέντερ από το Καμερούν είναι επιπέδου MVP με 29.2 πόντους, 11.2 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ.

Όσο για τη Δύση; Κορυφαίος παίκτης ονομάστηκε ο Ντόνοβαν Μίτσελ των Γιούτα Τζαζ. Η ομάδα του Κουίν Σνάιντερ είχε ρεκόρ 12-2, ενώ ο Μίτσελ μέτρησε 30.2 πόντους, με ποσοστό 50.2% στα σουτ και 5 ασίστ.

Εξάλλου, rookie του μήνα αναδείχθηκαν οι Τζος Γκίντεϊ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) και Φρανζ Βάγκνερ (Ορλάντο Μάτζικ).

Other nominees...



West: Herbert Jones (NOP), Davion Mitchell (SAC) and Alperen Sengun (HOU)



East: Scottie Barnes (TOR), Cade Cunningham (DET), Chris Duarte (IND), Evan Mobley (CLE) and Ömer Yurtseven (MIA) https://t.co/eEVk7VuYL9