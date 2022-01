Επιστρέφει τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/1 μετά από δυο χρόνια ο Τόμπσον (vids)

Στις τάξεις των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικρατεί αισιοδοξία πως ο Κλέι Τόμπσον θα αγωνιστεί για πρώτη φορά έπειτα από δυο χρόνια τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/1 κόντρα στους Καβαλίερς.

Ο Κλέι Τόμπσον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, σκοράροντας 24 συνεχόμενα τρίποντα από τη γωνία στην προπόνηση των Ουόριορς, δείχνοντας ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί ξανά έπειτα από απουσία δυο ετών.

Οι Ουόριορς «τρέχουν» το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (28-7) και έχουν μπροστά τους τις αναμετρήσεις με τους Χιτ (5/1, εντός), τους Μάβερικς (7/1, εκτός) και τους Πέλικανς (8/1, εκτός) πριν από τον εντός έδρας αγώνα με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/1 στις 3:30, εκεί όπου ο Τόμπσον αναμένεται να πατήσει ξανά παρκέ σε επίσημο αγώνα, αφήνοντας πίσω τους σοβαρούς τραυματισμούς του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Ουόριορς αισιοδοξούν πως ο Τόμπσον θα προλάβει το ματς με τους Καβς και η τελική απόφαση θα παρθεί έπειτα από τους δυο εκτός έδρας αγώνες σε Ντάλας και Νέα Ορλεάνη.

Παρεμπιπτόντως, έχει βγάλει παραπάνω χρήματα όταν ήταν τραυματίας παρά τον καιρό που ήταν υγιής και έπαιζε κανονικά στους Ουόριορς.



