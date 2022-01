Φοβερός Τόμπσον: Έβγαλε παραπάνω χρήματα σαν τραυματίας παρά όταν έπαιζε

O Kλέι Τόμπσον έχει βγάλει παραπάνω χρήματα τώρα που είναι τραυματίας παρά τον καιρό που ήταν υγιής και έπαιζε κανονικά στους Ουόριορς.

Οι Ουόριορς ανυπομονούν να δουν τον Κλέι Τόμπσον ξανά σε αγωνιστική δράση, με τον σεσημασμένο σουτέρ να ζεσταίνεται (24/24 τρίποντα σε 78 δευτερόλεπτα) και να ετοιμάζεται να επιστρέψει δριμύτερος μετά τους δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς του, οι οποίοι τον έχουν αφήσει εκτός παιχνιδιών από τους τελικούς του 2019.

Για τους... πολεμιστές είναι ένας από τους ανθρώπους-κλειδιά στην παντοδυναμία τους τα προηγούμενα χρόνια και στην κατάκτηση των τριών πρωταθλημάτων. Έτσι παρόλο που υπέστη ρήξη χιαστού στους τελικούς του ΝΒΑ το 2019, αμέσως ενεργοποίησαν το max συμβόλαιο 5 ετών και αξίας 190 εκατ. δολαρίων.

Αυτό σημαίνει πως ήδη έχει βγάλει παραπάνω χρήματα σαν τραυματίας αυτά τα δύο χρόνια παρά όταν αγωνιζόταν κανονικά στους Ουόριορς. Σαν τραυματίας έχει εισπράξει 84 εκατ. δολάρια, ενώ όταν έπαιζε έφτασε στα 78 εκατ. δολάρια. Τον Κλέι τον πιστεύουν και θεωρούν πως όταν επιστρέψει θα ανεβάσει επίπεδο τους... πολεμιστές, οι οποίοι φέτος πραγματοποιούν εξαιρετική σεζόν και δείχνουν ικανοί ακόμα και για τίτλο. Όλος ο κόσμος ανυπομονεί να δει και το έτερο μέλος των Splash Brothers να κάνει τα μαγικά του στο παρκέ παρέα με τον ηγέτη Στεφ Κάρι.

This is insane! Klay Thompson locked up the bag with a 5-year max contract AFTER he went down with a torn ACL in the 2019 NBA Finals 😮



Just goes to show how much the Warriors value No. 11 👏 👏



Think you can pull off something similar at your workplace? pic.twitter.com/uYTYDBOsh2