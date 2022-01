Πίστονς: Χωρίς 11 παίκτες η ομάδα απέναντι στους Μπακς

Με πολλές απουσίες θα παραταχθούν οι Πίστονς απέναντι στους Μπακς με 11 παίκτες να μένουν εκτός αποστολής. Ονόματα και στην σχετική λίστα των «ελαφιών».

Μετά την... πανηγυρική νίκη με το τρίποντο του Σαντίκ Μπέι που χάρισε τους Πίστονς το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς στην παράταση, η ομάδα του Ντιτρόιτ ταξιδεύει στο Μιλγουόκι για την αναμέτρηση με τους Μπακς τα ξημερώματα της Τρίτης (04/01) έχοντας 11 απουσίες.

Την ώρα που ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έχει «καθαρίσει» από το πρωτόκολλο, οι Τζέραμι Γκραντ, Κόρι Τζόσεφ, Αϊζάια Λάιβερς, Κρις Σμιθ, Φρανκ Τζάκσον,Τρέβιον Πάλμερ, Ντεϊβίντας Σιρβίντις, Κέλι Ολίνικ, Κάσιους Στάνλι, Ντέρικ Γουόλτον και Αϊζάια Στούαρτ δεν θα είναι στη διάθεση της ομάδας τους.

Από την άλλη, για τα «ελάφια» θα απουσιάζει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μπήκε για δεύτερη φορά στο πρωτόκολλο κορονοϊού, αλλά και ο Οτζελέγε με τους τραυματίες ΝτιΒινσέντσο και Μπρουκλ Λόπεζ, ενώ ο Κρις Μίντλετον που βρισκόταν εκτός από το προηγούμενο ματς με τους Πέλικανς επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, αναμένεται να δούμε αν θα δώσει το «παρών».

