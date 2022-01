Μπακς: Αποκτούν με 10ήμερο συμβόλαιο τον Λιουκ Κορνέτ (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς προχωρούν για την απόκτηση του 26χρονου σέντερ, Λιουκ Κορνέτ, στον οποίο προσφέρουν συμβόλαιο δέκα ημερών.

Έτοιμοι να προσθέσουν στο δυναμικό τους τον ύψους 2.18μ. σέντερ, Λιουκ Κορνέτ, είναι οι πρωταθλητές του NBA, Mιλγουόκι Μπακς, σύμφωνα με το The Athletic.

Ο 26χρονος ψηλός έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν σε Νικς, Μπουλς, Σέλτικς και Καβαλίερς, έχοντας στο βιογραφικό του συνολικά 137 συμμετοχές στην Λίγκα.

Φέτος έπαιξε σε 11 ματς της G League με την θυγατρική ομάδα των Σέλτικς (11.9π., 7.5ριμπ.), ενώ εσχάτως βρέθηκε με 10ήμερο συμβόλαιο στους Καβαλίερς (2 αγ., 2π., 1.5ριμπ.).

Ο Κορνέτ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Vanderbilt (2013-2017) και παρά το μέγεθος του διακρίνεται για το περιφερειακό του σουτ, καταγράφοντας 33% στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο τον αποκτά σε πρώτο στάδιο με 10ήμερο deal και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να διατηρήσει εαυτόν για μεγαλύτερο διάστημα στο ρόστερ των Ελαφιών.

The Milwaukee Bucks plan to sign center Luke Kornet on a 10-day hardship deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kornet recently finished a 10-day with the Cavaliers.