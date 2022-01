Σπερς: Προσφέρουν 10ήμερο στον πρώην παίκτη του Άρη, Τζέιλεν Μόρις

Ο πρώην παίκτης του Άρη, Τζέιλεν Μόρις, ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δέκα ημερών με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Έτοιμος να φορέσει τη φανέλα των Σπερς είναι ο 26χρονος γκαρντ-φόργουορντ, ο οποίος τη σεζόν 2019-20 είχε αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα χρώματα του Άρη.

Ο Μόρις είχε εμφανιστεί σε 18 αγώνες της Basket League με τους Θεσσαλονικείς, μετρώντας κατά μέσο όρο 9.9 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 23 λεπτά συμμετοχής.

Φέτος αγωνιζόταν στη θυγατρική ομάδα των Σπερς στην G League όπου κατέγραψε 11.8 πόντους με 30% στο τρίποντο και 4.3 ριμπάουντ σε 11 παιχνίδια.

Όπως μετέδωσε το The Athletic, ο σύλλογος του Σαν Αντόνιο πρόκειται να υπογράψει τον Μόρις με συμβόλαιο διάρκειας δέκα ημερών.

The San Antonio Spurs plan to sign guard Jaylen Morris of NBA G League Austin affiliate to a 10-day hardship deal, sources tell @TheAthletic @Stadium.