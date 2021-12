Σίξερς: Στο πρωτόκολλο υγείας ο Ντοκ Ρίβερς, θα κοουτσάρει ο βοηθός του με τους Νετς

Ο προπονητής των Σίξερς, Ντοκ Ρίβερς, εντάχθηκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού και θα απουσίασει από το αποψινό εκτός έδρας ματς με τους Μπρούκλιν Νετς.

Χωρίς τον head coach τους στην πρώτη καρέκλα του πάγκου θα αντιμετωπίσουν απόψε (02:00) στο Barclays Center τους Μπρούκλιν Νετς (23-9) οι Σίξερς.

Ο Ντοκ Ρίβερς συμπεριλήφθηκε στο πρωτόκολλο υγείας κι ως εκ τούτου ο αντικαταστάτης του κατά το διάστημα της απουσίας του από τους πάγκους θα είναι ο βοηθός του, Νταν Μπερκ.

Ταυτόχρονα, οι Μάιλς Πάουελ και Τάιλερ Τζόνσον από πλευράς των παικτών δεν θα είναι διαθέσιμοι για το αποψινό ματς, καθώς κι εκείνοι με τη σειρά τους εντάχθηκαν στο πρωτόκολλο.

Οι Σίξερς βρίσκονται στην 6η θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 18-16 κι η ούτως ή άλλως καθόλου εύκολη αποστολή τους στο Μπρούκλιν γίνεται ακόμη δυσκολότερη.

