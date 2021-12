Αϊζάια Τόμας: Από τους Λέικερς στους Μάβερικς

O 32χρονος Τόμας μετά το σύντομο πέρασμά του από τους Λέικερς ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Ντάλας για λογαριασμό των Μάβερικς.

Ο Αϊζάια Τόμας εμφανίστηκε και πάλι στο προσκήνιο του ΝΒΑ, μέσω της G-League, όταν και υπέγραψε στις 12 Δεκεμβρίου προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφαία Λίγκα. Μετά την... τρομακτική εμφάνιση των 42 πόντων που πέτυχε στο ντεμπούτο του στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα, οι «πληγωμένοι» από τον κορονοϊό Λέικερς, του έδωσαν την ευκαιρία που αναζητούσε με 10ήμερο συμβόλαιο.

Ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει μία μόνιμη θέση στο ρόστερ των «λιμνανθρώπων» και έτσι μπήκε στην αγορά των... ελεύθερων. Αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες του έγκυρου δημοσιογράφου, Σαμς Τσαράνια, κάνουν λόγο για συμφωνία του Τόμας με τους Ντάλας Μάβερικς. Μάλιστα, αναφέρει πως ο 32χρονος γκαρντ θα ενταχθεί στην ομάδα στο Σακραμέντο για την αναμέτρηση με τους Κινγκς τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/12).

Στις 4 εμφανίσεις που μέτρησε με την φανέλα των Λέικερς, σκόραρε 9.3 πόντους και μάζευε 2 ριμπάουντ με 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

