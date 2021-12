Λέικερς: Δεκαήμερο συμβόλαιο στον Αϊζάια Τόμας

Λίγες ώρες μετά την εμφάνιση των 42 πόντων στην G-League, ο Αϊζάια Τόμας επέστρεψε στο ΝΒΑ και στους Λος Άντζελες Λέικερς. Έστω και για 10 ημέρες.

Ο Αϊζάια Τόμας θα φορέσει ξανά τα μoβ και χρυσά των Λος Άντζελες Λέικερς! Έστω και για 10 ημέρες. Οι πρωταθλητές του 2020 έλαβαν εξαίρεση να προσθέσουν τον Τόμας στο ρόστερ τους, λόγω των πολλών απουσιών.

Τελευταίος στη λίστα των απόντων λόγω κορονοϊού προστέθηκε ο Ράσελ Ουέσμπρουκ. Ο Τόμας αγωνίστηκε μόλις για ένα ματς στην G-League, σκόραρε 42 πόντους και πήρε την ευκαιρία που ζητούσε στο ΝΒΑ.

Ο κανονισμός για την εξαίρεση αναφέρει ότι μία ομάδα μπορεί να ξεπεράσει το ρόστερ των 15 ατόμων, εφόσον έχει τουλάχιστον 4 παίκτες που απουσιάζουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ο Τόμας αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο ΝΒΑ στις 12 Απριλίου 2021, στην αναμέτρηση των Πέλικανς με τους Κινγκς. Μέτρησε 2 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Isaiah Thomas is signing with the Los Angeles Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thomas scored 42 points in his NBA G League debut on Wednesday night.