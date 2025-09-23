NBA, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς: Στεφ και Σεθ Κάρι είναι πολύ πιθανό να γίνουν συμπαίκτες
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχουν καθυστερήσει αρκετά τις κινήσεις τους το φετινό καλοκαίρι, ελέω Τζόναθαν Κουμίνγκα, με την κατάσταση να μην έχει ακόμα ξεκαθαρίσει, ωστόσο φαίνεται πως όλα μπαίνουν στην τελική ευθεία.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Μαρκ Στάιν, ο Σεθ Κάρι έρχεται να συμπληρώσει τον αδερφό του Στεφ και να αγωνιστούν μαζί στους «πολεμιστές». «Υπάρχει μια ισχυρή πεποίθηση στη λίγκα, πως οι Γουόριορς θα κάνουν δικό τους τον Σεθ Κάρι, μαζί με τους Αλ Χόρφορντ, Ντι'Αντονι Μέλτον και Γκάρι Πέιτον ΙΙ» ανέφερε ο Μαρκ Στάιν.
Με τον Σεθ Κάρι να έχει μια πορεία 550 παιχνιδιών στο NBA, ενώ πέρσι με τους Χόρνετς μέτρησε 6.5 πόντους με 45.6% στο τρίποντο, μαζί με 0.9 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ.
Ενώ μία από τις υπόλοιπες έξι θέσεις που είναι ανοιχτές στο ρόστερ, αναμένεται φυσικά να πάει στον Τζόναθαν Κουμίνγκα. Με τον 22χρονο να μην έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο.
Seth Curry is expected to sign with the Warriors, per @TheSteinLine— NBACentral (@TheDunkCentral) September 22, 2025
“There is a strong expectation leaguewide now that the Warriors will also be signing Seth Curry in addition to the Horford/Melton/Payton trio. Golden State currently has six roster spots open. It's believed… pic.twitter.com/W16QvKZmee
