O Nτρέιμοντ Γκριν είπε να αστειευτεί με έναν άνθρωπο στην Κίνα που φορούσε τη φανέλα του Τζορντάν Πουλ, με τον οποίο είχε ιστορία στους Γουόριορς.

Πριν από περίπου δύο χρόνια ξεσπάσει σάλος στο εσωτερικό των Γουόριορς μετά τη γροθιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον Τζόρνταν Πουλ. Με το πέρασμα των χρόνων οι δυο τους προσπάθησαν κάνουν το βήμα πίσω και να ρίξουν τους τόνους, με τον Πουλ τελικά να αφήνει το Γκόλντεν Στέιτ για την Γουάσινγκτον.

Πάντως κάτι παθαίνει ο Γκριν όταν βλέπει κάποιον να του θυμίζει τον Πουλ. Ο φόργουορντ των πολεμιστών βρίσκεται στην Κίνα για ένα τουρνουά και είπε να αστειευτεί και να κάνει κεφαλοκλείδωμα σε έναν παίκτη που φορούσε φανέλα Πουλ.

Μάλιστα στην αρχή τον πέταξε κάτω, απέτυχε να καρφώσει από πάνω του. Και ενώ δέχθηκε κάρφωμα από έναν άλλον παίκτη, στη συνέχεια τον έπιασε κεφαλοκλείδωμα. Πειραχτήρι ο Ντρέιμοντ.